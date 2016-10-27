В Москве начали строить первый буддийский храм
В российской столице началось строительство первого буддийского храма. Он будет возведен в московском районе Отрадное.
В первую очередь планируется построить 13-метровую Ступу просветления, имеющую сакральное значение для буддистов. На следующем этапе работ будет возведен малый храм, а потом большой храм площадью три тысячи квадратных метров.
Идея строительства буддийского храма в Москве появилась еще около 25 лет назад, сообщает РИА Новости.
Появление буддийского храма дополнит уже существующий ансамбль трех традиционных религий России — православного храма, синагоги и мечети.
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