В Москве начали принимать елки на утилизацию

В столице России заработали пункты приема живых елок для последующей их утилизации.

Елки, сосны и пихты принимаются в 13 точках. Собранные деревья переработают в щепу, которая станет основой для растительного грунта.

Прием деревьев продлится до 1 марта. Непременное условие – с них должны быть удалены все украшения и мишура, сообщает НСН.