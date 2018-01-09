В Москве начали принимать елки на утилизацию
В столице России заработали пункты приема живых елок для последующей их утилизации.
Елки, сосны и пихты принимаются в 13 точках. Собранные деревья переработают в щепу, которая станет основой для растительного грунта.
Прием деревьев продлится до 1 марта. Непременное условие – с них должны быть удалены все украшения и мишура, сообщает НСН.
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