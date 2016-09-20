В Москве начали давать отопление
Коммунальные службы приступили к включению отопления на объектах социальной сферы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Отопление начинают включать в Москве, как только среднесуточная температура опускается ниже +8 градусов и держится в течение пяти суток. В первую очередь отопление включают на объектах соцсфер, сообщает ТАСС
По прогнозам синоптиков, до конца сентября в Москве ожидается прохладная, сырая погода с температурой на 1-2 градуса ниже нормы.
Бирюков рассказал, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил начать пуск тепла на объекты социальной сферы (садики, школы, больницу).
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