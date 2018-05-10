В Москве началась высадка деревьев для китайского парка
В Останкинском районе Москвы начались первые высадки деревьев для благоустройства китайского парка.
Рядом с деловым центром «Парк Хуамин» по улице Кондратюка появится восточное зеленое чудо.
Мэр города Сергей Собянин отметил, что в парке посадят традиционные для китайского ландшафта растения, и что около 20 молодых деревьев уже посажено. Также началась установка деревянных пешеходных дорожек и рытье пруда, передает РИА Новости.
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