В Москве началась сборка самого большого елочного украшения
В столице России на Поклонной горе начали устанавливать самый крупный в мире елочный шар.
Для сооружения конструкции весом в несколько тонн и диаметром в 11 метров понадобится 23 тысячи лампочек. Внутри шара оборудуют танцевальную площадку, рассчитанную на несколько десятков человек, передает телеканал «360».
Шар устанавливают в Москве во второй раз. В прошлом году он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая в мире светодиодная скульптура.
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