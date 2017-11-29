В Москве началась сборка самого большого елочного украшения

В столице России на Поклонной горе начали устанавливать самый крупный в мире елочный шар.

Для сооружения конструкции весом в несколько тонн и диаметром в 11 метров понадобится 23 тысячи лампочек. Внутри шара оборудуют танцевальную площадку, рассчитанную на несколько десятков человек, передает телеканал «360».

Шар устанавливают в Москве во второй раз. В прошлом году он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая в мире светодиодная скульптура.