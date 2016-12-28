В Москве началась расшифровка данных со второго «черного ящика» Ту-154
Второй параметрический самописец самолета Ту-154 Министерства обороны, потерпевшего крушение в акватории Черного моря в районе Сочи, находится в удовлетворительном состоянии, эксперты приступили к расшифровке содержащихся в нем данных.
- «Черный ящик» доставлен в Москву, его состояние хорошее, сейчас идет его расшифровка, - рассказал ТАСС источник в силовых структурах.
Ранее в институт ВКС России в подмосковных Люберцах уже был доставлен первый речевой самописец.
По данным Минобороны, первичный анализ данных с бортового самописца Ту-154 позволяет сузить перечень вероятных причин крушения.
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