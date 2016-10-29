В Москве началась акция памяти жертв политических репрессий

В Москве стартовала акция «Возвращение имен», посвященная памяти жертвам политических репрессий.

На открытии акции выступала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает «Интерфакс».

- Очень много боли, но нужно находить мужество для того, чтобы осуществить государственное покаяние за те злодеяния, которые были совершены органами власти в годы репрессий, - отметила она.

Омбудсмен добавили, что «никогда неправда и отступление от законов и совести не проходят даром».