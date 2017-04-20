В Москве начала работу школа русского слова

В столице России при Институте русского языка имени Пушкина открылась школа русского слова. По словам ректора института Маргариты Русецкой, школа послужит возрождению качественной и красивой речи.

Она отметила, что школа призвана популяризовать знания и привлекать внимание населения к русскому языку, культуре речи и риторике.

«Востребованность такого языка очень высока, об этом говорят президент и патриарх на заседаниях Общества русской словесности. От периода забвения и ухода от традиций наша молодежь снова начинает проявлять интерес к современной и классической русской литературе, понимает и верит, что от качества их речи зависит возможность их роста и духовного развития»,- цитирует ректора РИА «Новости».