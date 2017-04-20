В Москве начала работу школа русского слова
В столице России при Институте русского языка имени Пушкина открылась школа русского слова. По словам ректора института Маргариты Русецкой, школа послужит возрождению качественной и красивой речи.
Она отметила, что школа призвана популяризовать знания и привлекать внимание населения к русскому языку, культуре речи и риторике.
«Востребованность такого языка очень высока, об этом говорят президент и патриарх на заседаниях Общества русской словесности. От периода забвения и ухода от традиций наша молодежь снова начинает проявлять интерес к современной и классической русской литературе, понимает и верит, что от качества их речи зависит возможность их роста и духовного развития»,- цитирует ректора РИА «Новости».
Следующая новость Украинцы потребовали импичмента Порошенко
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии