В Москве начал работать бесплатный сотовый оператор

В столице России запущен бесплатный сотовый оператор «Атлас». Об этом сообщил его основатель Евгений Гордеев.

«Сегодня Атлас начал развозить сим-карты по Москве. Столица стала первым городом, где мы выполняем свои обещания перед очередью в почти 120 тысяч зарегистрированных пользователей», - цитирует агентство «Федерал Пресс» его запись в Facebook.

По его словам, после Москвы, оператор заработает в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и других городах.

Гордеев пояснил, что абоненты могут пользоваться услугами оператора, не платя за это реальные деньги. Ежемесячно абонент получает один пакет связи бесплатно, а остальные может активировать за внутренние баллы, называемые «атласами». Они накапливаются за счет участия абонента в акциях от партнеров оператора, в числе которых «Яндекс», « АлиЭкспресс» и другие.