В Москве начал работать бесплатный сотовый оператор
В столице России запущен бесплатный сотовый оператор «Атлас». Об этом сообщил его основатель Евгений Гордеев.
«Сегодня Атлас начал развозить сим-карты по Москве. Столица стала первым городом, где мы выполняем свои обещания перед очередью в почти 120 тысяч зарегистрированных пользователей», - цитирует агентство «Федерал Пресс» его запись в Facebook.
По его словам, после Москвы, оператор заработает в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и других городах.
Гордеев пояснил, что абоненты могут пользоваться услугами оператора, не платя за это реальные деньги. Ежемесячно абонент получает один пакет связи бесплатно, а остальные может активировать за внутренние баллы, называемые «атласами». Они накапливаются за счет участия абонента в акциях от партнеров оператора, в числе которых «Яндекс», « АлиЭкспресс» и другие.
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