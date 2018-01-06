В Москве мужчина упал на козырек Сбербанка с 14 этажа
В Москве сотрудник Сбербанка обнаружил мужчину, упавшего на козырек здания.
Как сообщает телеканал «360», услышав звук падения, работник банка обратился в службу «103», однако приехавшие на вызов медики спасти пострадавшего не смогли.
Источник в экстренных службах рассказал, что человек упал с 14 этажа дома, который расположен рядом с отделением Сбербанка. Причина его смерти устанавливается.
1 января пьяный житель Твери попытался спуститься с 10 этажа дома по веревке из простыней, в результате чего сорвался и погиб от полученных травм.
Следующая новость Верховный суд РФ отклонил жалобу Алексея Навального на решение ЦИК
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии