В Москве мужчина упал на козырек Сбербанка с 14 этажа

В Москве сотрудник Сбербанка обнаружил мужчину, упавшего на козырек здания.

Как сообщает телеканал «360», услышав звук падения, работник банка обратился в службу «103», однако приехавшие на вызов медики спасти пострадавшего не смогли.

Источник в экстренных службах рассказал, что человек упал с 14 этажа дома, который расположен рядом с отделением Сбербанка. Причина его смерти устанавливается.

1 января пьяный житель Твери попытался спуститься с 10 этажа дома по веревке из простыней, в результате чего сорвался и погиб от полученных травм.