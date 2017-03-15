В Москве мужчина попытался ограбить банк с помощью записки
В Москве неизвестный злоумышленник сделал попытку ограбить отделение Сбербанка с помощью записки.
Инцидент произошел на юго-западе столицы, на улице Профсоюзной. Мужчина в письменной форме потребовал от сотрудников кредитной организации отдать ему деньги. Получи отказ, он сразу же скрылся, рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.
Собеседник отметил, что налетчик не угрожал работникам банка. Было ли при нем оружие, неизвестно.
На месте происшествия работает оперативная группа, обстоятельства инцидента уточняются.
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