В Москве мужчина попытался ограбить банк с помощью записки

В Москве неизвестный злоумышленник сделал попытку ограбить отделение Сбербанка с помощью записки.

Инцидент произошел на юго-западе столицы, на улице Профсоюзной. Мужчина в письменной форме потребовал от сотрудников кредитной организации отдать ему деньги. Получи отказ, он сразу же скрылся, рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Собеседник отметил, что налетчик не угрожал работникам банка. Было ли при нем оружие, неизвестно.

На месте происшествия работает оперативная группа, обстоятельства инцидента уточняются.