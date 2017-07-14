В Москве может выпасть пятая часть июльской нормы осадков

Сегодня в московском регионе может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков, сообщили в столичном метеобюро.

Как уточняется в материале, норма осадков для июля в Московской области составляет 94 миллиметра.

По словам собеседника «РИА Новости», по Москве сегодня может выпасть до 10 миллиметров осадков, а в области до 20 миллиметров. Он уточнил, что это составляет чуть больше 21 процента июльской нормы.

Синоптики также сообщили, что ливни с грозами продолжатся в регионе и в выходные.