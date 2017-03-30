В Москве могут ввести обязательное тестирование школьников на наркотики
В столичных школа добровольная проверка учеников на употребление наркотиков может стать обязательной.
Главный психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн отметил положительный эффект добровольного тестирования – число учащихся, употребляющих наркотики, снижается.
Так, в 2011 году положительный результат на наркотики был выявлен у 12% школьников. В настоящее время этот показатель снизился до 0,3%, передает НСН.
Следующая новость Пожарный автомобиль сбил восьмерых человек у Домодедово
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии