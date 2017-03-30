В Москве могут ввести обязательное тестирование школьников на наркотики

В столичных школа добровольная проверка учеников на употребление наркотиков может стать обязательной.

Главный психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн отметил положительный эффект добровольного тестирования – число учащихся, употребляющих наркотики, снижается.

Так, в 2011 году положительный результат на наркотики был выявлен у 12% школьников. В настоящее время этот показатель снизился до 0,3%, передает НСН.