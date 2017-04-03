В Москве могут установить памятник поэту Евгению Евтушенко
Власти Москвы готовы рассмотреть вопрос об установке монумента. В частности, он может появиться у Политехнического музея, где любили выступать поэты-шестидесятники.
Кроме того, не исключается, что именем Евтушенко могут назвать одну из столичных улиц, сообщает НСН.
Евгений Евтушенко скончался 1 апреля в США в возрасте 84 лет. Предполагается, что он будет похоронен 9 апреля в Переделкино, неподалеку от могилы Бориса Пастернака.
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