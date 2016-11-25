В Москве жулики обманули пенсионерку почти на полмиллиона рублей

Столичные полицейские задержали мошенников, обманом получивших от 75-летней пенсионерки 400 тысяч рублей.

Злоумышленники предложили женщине купить у них несколько шуб, уверяя, что их можно выгодно перепродать в оном из торговых центров. В подтверждение своих слов они оставили пенсионерке телефоны, по которым якобы можно связаться с торговыми представителями, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В итоге пенсионерка приобрела у мошенников меховые изделия. Только некоторое время спустя она выяснила, что они весьма невысокого качества и их невозможно продать – по оставленным злоумышленниками телефонам никто не отвечал.

Пенсионерка обратилась к правоохранителям и те задержали двух человек – жителя Подмосковья и уроженку дальнего зарубежья. В отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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