В Москве женщина убила подругу в день выхода из тюрьмы
На западе Москвы в районе улицы Ельнинская на фоне бытовой ссоры произошло убийство женщины.
Преступление совершено в квартире одного из жилых домов, две подруги распивали спиртные напитки, празднуя окончание выхода из тюрьмы одной из них, отмечает RG.ru.
В прошлый раз 33-х летнюю женщину обвинили в хранении наркотиков, теперь – будут судить за убийство.
Пострадавшая скончалась на месте от ножевых ранений. На воле подруга убитой не пробыла и суток.
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