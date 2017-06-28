В Москве женщина убила подругу в день выхода из тюрьмы

На западе Москвы в районе улицы Ельнинская на фоне бытовой ссоры произошло убийство женщины.

Преступление совершено в квартире одного из жилых домов, две подруги распивали спиртные напитки, празднуя окончание выхода из тюрьмы одной из них, отмечает RG.ru.

В прошлый раз 33-х летнюю женщину обвинили в хранении наркотиков, теперь – будут судить за убийство.

Пострадавшая скончалась на месте от ножевых ранений. На воле подруга убитой не пробыла и суток.