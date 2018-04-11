В Москве женщина разменяла миллион рублей на бумагу
В одном из обменных пунктов Москвы женщина вместо евро разменяла 1 миллион рублей на купюры из «банка приколов».
Женщина передала мужчине паспорт и деньги, которые он пересчитал и положил в лоток для обмена.
После этого, по словам москвички, «начальник пункта обмена» вышел из кассы. Уже на улице женщина обнаружила, что вместо денег в пачке находятся купюры из банка приколов.
Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.
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