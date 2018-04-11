В Москве женщина разменяла миллион рублей на бумагу

В одном из обменных пунктов Москвы женщина вместо евро разменяла 1 миллион рублей на купюры из «банка приколов».

Женщина передала мужчине паспорт и деньги, которые он пересчитал и положил в лоток для обмена.

После этого, по словам москвички, «начальник пункта обмена» вышел из кассы. Уже на улице женщина обнаружила, что вместо денег в пачке находятся купюры из банка приколов.

Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.