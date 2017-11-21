В Москве женщина пыталась продать чужого ребенка

В Москве за попытку продать ребенка знакомых за 120 тысяч рублей осуждена гражданка Узбекистана.

В феврале 2016 года обвиняемая Сабохат Ортикова , находясь в Московской области, познакомилась с парой соотечественников.Подружившись с ними, Ортикова согласилась за ежемесячную плату в 27 тысяч рублей ухаживать за их двухмесячным сыном в своей квартире в Одинцово, сообщает «РИА Новости».

Суд счел собранные против 59-летней Ортиковой доказательства достаточными для вынесения приговора виновной в совершении преступления «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Обвиняемая решила продать младенца. Помочь найти покупателей она попросила знакомую, которая и сообщила в правоохранительные органы. Согласно назначенной сделке, обвиняемая должна была получить 120 тысяч рублей. Женщина была задержана сотрудниками полиции на месте совершения преступления.

Ортиковой назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.