В Москве на железнодорожной платформе произошел взрыв

На платформе «Гражданская» Рижского направления Московской железной дороги произошел взрыв мощного пиротехнического устройства, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел около 21:15 на платформе при движении в сторону области.

В результате пострадал подросток, который, по предварительным данным, пытался запустить петарду.

«У него повреждены рука и голова. Мальчик госпитализирован, инфраструктура железной дороги повреждений не получила», — сказал собеседник Lena.ru.

Состояние мальчика расценивается как стабильно тяжелое.

Новости по теме
Теги:
События: происшествия
Следующая новость Алишер Усанов определил финалистов конкурса фотожаб

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО