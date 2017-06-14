В Москве на железнодорожной платформе произошел взрыв
На платформе «Гражданская» Рижского направления Московской железной дороги произошел взрыв мощного пиротехнического устройства, сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, инцидент произошел около 21:15 на платформе при движении в сторону области.
В результате пострадал подросток, который, по предварительным данным, пытался запустить петарду.
«У него повреждены рука и голова. Мальчик госпитализирован, инфраструктура железной дороги повреждений не получила», — сказал собеседник Lena.ru.
Состояние мальчика расценивается как стабильно тяжелое.
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