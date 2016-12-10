В Москве ждут реакции на удар ВВС США в Мосуле

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ждет, как немецкие СМИ отреагируют на информацию о жертвах ошибочного удара американских ВВС в иракском Мосуле. Там погибли 90 иракских военных.

В своем аккаунте в социальной сети Facebook дипломат написала: "Интересно, что по этому поводу написали немецкие Welt или Bild? Вчера Welt опубликовала эссе главного редактора Bild на сирийскую тему, в котором он назвал Сергея Лаврова "военным преступником". Кого и как назовут независимые немецкие СМИ сегодня?"- спрашивает Захарова.

Иракское военное командование сообщило, что из-за удара американской авиации пострадала военная техника. Иракские военные были вынуждены отступить из занимаемого района. Кроме того, несколько военнослужащих попали в плен к боевикам.

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