В Москве из-за погоды отменяют и переносят авиарейсы
Из-за сложных погодных условий в московских аэропортах не менее 30 рейсов отменены и 23 задержаны.
В Шереметьево задержаны 10 рейсов, еще 21 – отменен. В Домодедово отменили восемь рейсов, и 13 задержали. Во Внуково изменения коснулись только одного рейса, он отменен, сообщает "Интерфакс".
5 декабря в Москве ожидается сильный снегопад и метель. На данный момент в российской столице минус восемь градусов, облачно.
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