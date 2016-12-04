В Москве из-за погоды отменяют и переносят авиарейсы

Из-за сложных погодных условий в московских аэропортах не менее 30 рейсов отменены и 23 задержаны.

В Шереметьево задержаны 10 рейсов, еще 21 – отменен. В Домодедово отменили восемь рейсов, и 13 задержали. Во Внуково изменения коснулись только одного рейса, он отменен, сообщает "Интерфакс".

5 декабря в Москве ожидается сильный снегопад и метель. На данный момент в российской столице минус восемь градусов, облачно.