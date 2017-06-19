В Москве из-за плохой погоды в разы упали продажи мороженного

В Москве и Подмосковье по причине холодного лета значительно сократились объемы продаж мороженого. Нераспроданную продукцию столичные мороженщики отравляют в Сибирь.

Глава Союза мороженщиков России Геннадий Яшин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что в столичном регионе продажи холодного лакомства упали в пять раз. Вся надежда у производителей на ярмарки и прочие торжественные мероприятия.

Однако по его словам, возможность реализовывать свою продукцию подобным образом есть не у всех. Для того чтобы освободить забитые готовым мороженым склады, производители отправляют его за Урал, где лето, гораздо жарче московского.

Яшин также отметил, что идет активная торговля мороженым с Китаем, где потребление холодного лакомства в последнее время возросло в несколько раз.