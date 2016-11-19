В Москве избили противников курения в общественных местах

На площади Киевского вокзала в Москве неизвестные избили двух противников курения в общественных местах, являющихся активистами движения «Лев против».

Как сообщили в правоохранительных органах столицы, 18 ноября активисты, находясь возле ТЦ «Европейский», отнимали у курящих, по их мнению, в неположенном месте граждан сигареты. В итоге между противниками курения и курильщиками завязалась драка, в результате которой активисты оказались в больнице с травмами.

- В полицию поступила телефонограмма из медучреждения о том, что к ним с различными телесными повреждениям были доставлены двое граждан. По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сказали в пресс-службе.

Неформальная организация «Лев против» выступает против курения и распития алкогольных напитков в общественных местах, призывает к здоровому образу жизни. В последнее время активисты все чаще подвергаются избиениям во время своих провокационных акций, сообщает газета «Взгляд».