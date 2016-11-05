В Москве избили фельдшера скорой помощи

В Москве пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи. Сотрудники полиции задержали в жилом доме на юго-востоке столицы правонарушителя, который избил медработника.

Наряд скорой помощи прибыл в один из домов на Шоссе энтузиастов для оказания помощи женщине. При госпитализации ее муж ударил в лицо фельдшера.

Прибывшими сотрудниками полиции мужчина был задержан и доставлен в отдел для разбирательства, сообщает ТАСС.