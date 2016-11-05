В Москве избили фельдшера скорой помощи
В Москве пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи. Сотрудники полиции задержали в жилом доме на юго-востоке столицы правонарушителя, который избил медработника.
Наряд скорой помощи прибыл в один из домов на Шоссе энтузиастов для оказания помощи женщине. При госпитализации ее муж ударил в лицо фельдшера.
Прибывшими сотрудниками полиции мужчина был задержан и доставлен в отдел для разбирательства, сообщает ТАСС.
Следующая новость Медведев рассказал о целях России в Сирии
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии