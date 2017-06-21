В Москве у иностранца конфисковали более 40 тысяч «серых» sim-карт

Столичная полиция совместно с Роскомнадзором и ФСБ выявила факт незаконной продажи sim-карт ряда российских операторов.

Торговлей занимался иностранный гражданин, не имеющий документов на sim-карты и полномочий от операторов на заключение договоров об оказании услуг связи.

Правоохранители также обнаружили в квартире на Днепропетровской улице склад с готовыми к продаже «серыми» sim-картами. В общей сложности они изъяли свыше 42 тысяч штук. В отношении продавца был составлен протокол об административном правонарушении, сообщает РИА «Новости».

Роскомнадзор и МВД проводят совместные проверки законности продаж sim-карт с прошлого года. Они совершают регулярные рейды и консультируют население.