В Москве хозяева требуют за аренду 7-комнатного особняка 5 млн рублей в месяц

Наиболее высокая в России плата за аренду жилья сохраняется в Москве.

Так, в ноябре 2016 года по максимальной ставке в столице сдавалась городская усадьба в Хамовниках. 7-комнатный особняк площадью 550 квадратных метров предложили арендаторам за пять миллионов рублей в месяц, - сообщает Lenta.ru со ссылкой на материалы ЦИАН.

В других российских городах за 5 миллионов рублей можно не арендовать, а купить квартиру, причем трех или даже четырехкомнатную.

Второе место в рейтинге максимальных арендных ставок занял Санкт-Петербург. В ноябре самая дорогая съемная квартира в культурной столице сдается за миллион рублей в месяц. Это лот площадью 360 квадратных метров с кинотеатром и настоящим дровяным камином.

«Бронза» рейтинга досталась Московской области, где максимум стоимости аренды жилья составляет 567 тысяч рублей в месяц. По такой ставке арендаторам предлагается квартира в поселке Заречье Одинцовского района.

Не остались в стороне и отдаленные от столиц регионы. Четвертое и пятое места списка заняли Тюмень (450 тысяч рублей в месяц за 9-комнатную квартиру в центре города) и Екатеринбург (220 тысяч рублей в месяц за лот площадью 350 квадратов в элитном жилом комплексе).

В топ-10 агломераций с самыми дорогими арендными предложениями также попали Казань, Самара, Уфа, Нижний Новгород и Краснодар.

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