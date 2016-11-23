В Москве грабители отобрали у бизнесмена ключи от двух автомобилей Mercedes
Вооруженные грабители ворвались в квартиру бизнесмена, расположенную на улице Марьина роща в Москве.
Как отмечается в материале, угрожая ножом и пистолетом, преступники отобрали у хозяина квартиры деньги, документы, а также ключи от двух автомобилей Mercedes G320 CDI и Mercedes S500.
По факту произошедшего проводится проверка, сообщает интернет-издание «Дни.ру».
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