В Москве грабители опустошили магазин с париками и шиньонами
На Варшавском шоссе грабители вынесли из офиса парики и шиньоны на сумму в 150 тысяч рублей.
Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на МВД, в полицию обратилась арендатор помещения. Женщина рассказала, что двое покупателей с применением насилия похитили шиньоны и накладки для волос.
Спустя время полиция задержала 25-летних мужчину и женщину с похищенным из офиса имуществом. В отношении них заведено уголовное дело, преступники находятся под подпиской о невыезде.
Ранее в Москве грабитель попытался запугать кассира банка бумажкой с угрозами взрыва здания.
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