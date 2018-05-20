В Москве грабители опустошили магазин с париками и шиньонами

На Варшавском шоссе грабители вынесли из офиса парики и шиньоны на сумму в 150 тысяч рублей.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на МВД, в полицию обратилась арендатор помещения. Женщина рассказала, что двое покупателей с применением насилия похитили шиньоны и накладки для волос.

Спустя время полиция задержала 25-летних мужчину и женщину с похищенным из офиса имуществом. В отношении них заведено уголовное дело, преступники находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Москве грабитель попытался запугать кассира банка бумажкой с угрозами взрыва здания.