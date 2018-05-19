В Москве грабитель попытался запугать кассира банка бумажкой

Полиция Москвы расследует попытку ограбления банка при помощи записки, в которой содержались угрозы взрыва.

Как сообщает телеканал «360», инцидент произошел утром 18 мая. Неизвестный зашел в отделение банка и оставил у стойки лист бумаги с сообщением: «Сиди тихо, у меня бомба. Нажму кнопку вызова на телефоне и всем конец. Если хочешь жить дальше, делай то, что написано, про кнопку тревоги вообще забудь».

В сообщении содержалось требование отдать деньги, в противном случае мужчина угрожал взорвать банк. Через 3 минуты неизвестный ушел из офиса ни с чем. Как только он вышел, банковский служащий нажал на кнопку тревоги.

В целях безопасности администрация провела эвакуацию посетителей и сотрудников. Полиция изъяла листок с отпечатками пальцев злоумышленника и записи видеонаблюдения.

Ранее в Химках злоумышленник предпринял аналогичную попытку ограбления. Он показал кассиру листок со словами «Это ограбление. Мне терять нечего», однако бомбы у него не оказалось.