В Москве госпитализирован Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт госпитализирован в одну из столичных больниц.

В связи с его болезнью спектакль «Пока существует пространство» перенесен с 15 декабря на 5 февраля, передает РЕН ТВ со ссылкой на группу театра «Современник» в социальной сети «ВКонтакте». Причина госпитализации актера не уточняется.

Гафту 82 года. На его счету десятки ролей в театре и кино.