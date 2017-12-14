В Москве госпитализирован Валентин Гафт
Народный артист РСФСР Валентин Гафт госпитализирован в одну из столичных больниц.
В связи с его болезнью спектакль «Пока существует пространство» перенесен с 15 декабря на 5 февраля, передает РЕН ТВ со ссылкой на группу театра «Современник» в социальной сети «ВКонтакте». Причина госпитализации актера не уточняется.
Гафту 82 года. На его счету десятки ролей в театре и кино.
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