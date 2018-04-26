В Москве госпитализирован Армен Джигарханян
Советский и российские актер театра и кино Армен Джигарханян в третий раз с начала года попал в больницу.
Народный артист СССР находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказал ТАСС источник в медицинских кругах.
По некоторым данным, поводом для госпитализации стали проблемы с сердцем. Один из друзей Джигарханяна, актер Артур Согомонян, уверяет, что ничего критического с ним не произошло. В больницу он поступил для обследования и профилактики, сообщает РИА «Новости».
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