В Москве на 47 году жизни скончался первый глава ЛНР Валерий Болотов

«Народный губернатор» и первый глава Луганской народной республики Валерий Болотов скоропостижно скончался на 47 году жизни.

Как сообщил РИА «Новости» источник, близкий к руководству ЛНР, Болотов умер в своей квартире в Москве.

- По предварительной версии, у него случился инфаркт, но пока точной информации нет, — сказал собеседник агентства.

В апреле 2014 года, после государственного переворота на Украине, Болотов открыто призвал противостоять новым киевским властям. Во время протестов на юго-востоке страны он участвовал в захвате здания СБУ в Луганской области, где был провозглашен «народным губернатором».

В мае Болотова избрали главой ЛНР, но спустя несколько месяцев, в августе, он подал в отставку из-за ранения. В последнее время он занимался организацией гуманитарной помощи ЛНР.