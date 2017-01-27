В Москве на 47 году жизни скончался первый глава ЛНР Валерий Болотов
«Народный губернатор» и первый глава Луганской народной республики Валерий Болотов скоропостижно скончался на 47 году жизни.
Как сообщил РИА «Новости» источник, близкий к руководству ЛНР, Болотов умер в своей квартире в Москве.
- По предварительной версии, у него случился инфаркт, но пока точной информации нет, — сказал собеседник агентства.
В апреле 2014 года, после государственного переворота на Украине, Болотов открыто призвал противостоять новым киевским властям. Во время протестов на юго-востоке страны он участвовал в захвате здания СБУ в Луганской области, где был провозглашен «народным губернатором».
В мае Болотова избрали главой ЛНР, но спустя несколько месяцев, в августе, он подал в отставку из-за ранения. В последнее время он занимался организацией гуманитарной помощи ЛНР.
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