В Москве на 84 году жизни скончался ученый-эколог Алексей Яблоков

В Центральной клинической больнице в Москве после тяжелой продолжительной болезни скончался ученый-эколог, член-корреспондент РАН Алексей Яблоков.

«Этим вечером после тяжелой и продолжительной болезни в Центральной клинической больнице скончался Алексей Владимирович Яблоков, лидер фракции «Зеленая Россия» нашей партии, выдающийся ученый, член-корреспондент РАН», - цитирует ТАСС сообщение, опубликованное на сайте партии «Яблоко», активистом которой ученый был на протяжении многих лет.

Яблоков родился 3 октября 1933 года. Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук СССР и России, область его научных интересов касалась биологии морских млекопитающих, популяционной и эволюционной биологии, экологии.

ыл основателем и председателем «Гринпис» СССР, в 1992-1993 являлся председателем Совета по экологической политике при президенте РФ.

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