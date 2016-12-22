В Москве на 81 году жизни скончался внук Сталина Евгений Джугашвили

Евгений Джугашвили – внук Иосифа Сталина – скончался в Москве на 81 году жизни.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на справочную службу «скорой помощи».

Джугашвили родился в 1936 году в Урюпинске в семье старшего сына Сталина Якова Джугашвили и Ольги Голышевой. Он был гражданином России и Грузии и проживал в Москве и Тбилиси.

Учился в Калининском суворовском военном училище. Более десяти лет работал в системе военных представительств, участвовал в подготовке и запусках космических объектов. Преподавал в военных академиях. Занимался ракетами-носителями и космическими объектами, участвовал в запусках на космодроме Байконур.

Евгений Джугашвили стал широко известен как участник судебных процессов в защиту чести и достоинства своего деда Сталина. Он также снимался в ряде фильмов о Сталине.

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