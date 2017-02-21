В Москве 23 февраля ограничат продажу алкоголя

В День защитника отечества, который отмечается в России 23 февраля, в Москве будет ограничена продажа алкоголя, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте столичной мэрии.

Как уточняется в материале, в местах проведения массовых мероприятий запретят торговать как крепкими спиртными, так и слабоалкогольными напитками и пивом в любой емкости.

Под временные ограничения попадут также прохладительные напитки в стеклянной таре.

Магазины, расположенные рядом с местами массовых гуляний, также не смогут продавать алкогольную продукцию и напитки в стекле, сообщает «Интерфакс».

По словам главы департамента региональной безопасности Москвы Владимира Черникова, запрет на продажу алкоголя необходим для предотвращения травматизма, а также профилактики противоправных действий.