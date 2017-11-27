В Москве эвакуируют ТЦ «Охотный ряд»

Более тысячи человек эвакуировали из торгового центра «Охотный ряд» в центре Москвы после поступления сообщения о минировании, сообщил осведомленный источник.

По его словам, поступил анонимный звонок об угрозе взрыва.

«Экстренные службы на месте, ожидается прибытие кинологов», - добавил источник «Интерфакса».