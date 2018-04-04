В Москве эвакуируют Курский вокзал
В Москве эвакуируют Курский вокзал в связи с поступившим анонимным звонком об угрозе взрыва.
Всего помещения вокзала были вынуждены покинуть 950 человек.
Правоохранительные органы проводят проверку помещений.
Осенью прошлого года в России прошла массовая волна телефонного терроризма. Тогда были «заминированы» порядка 3,5 тысячи зданий. Телефонные террористы осуществляли свою деятельность с территории Украины, сообщает «Федерал пресс».
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