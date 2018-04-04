В Москве эвакуируют Курский вокзал в связи с поступившим анонимным звонком об угрозе взрыва.

Всего помещения вокзала были вынуждены покинуть 950 человек.

Правоохранительные органы проводят проверку помещений.

Осенью прошлого года в России прошла массовая волна телефонного терроризма. Тогда были «заминированы» порядка 3,5 тысячи зданий. Телефонные террористы осуществляли свою деятельность с территории Украины, сообщает «Федерал пресс».