В Москве эвакуируют три крупных торговых центра
Московские торговые центры «Атриум», «Европейский» и «Метрополис» эвакуируют из-за поступивших анонимных сообщений об угрозе взрыва, сообщил источник в экстренных службах столицы.
По его словам, из ТЦ «Метрополис» на севере столицы уже эвакуировали порядка 2 тысяч человек.
Уже больше недели продолжаются массовые анонимные звонки о «минировании» школ, торговых центров, административных зданий, театров по всей России.
Угроза взрывов ни разу не подтвердилась. По некоторым данным, большинство звонков поступает с территории Украины, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость В Москве ожидается резкое ухудшение погоды
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии