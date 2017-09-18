В Москве эвакуируют три крупных торговых центра

Московские торговые центры «Атриум», «Европейский» и «Метрополис» эвакуируют из-за поступивших анонимных сообщений об угрозе взрыва, сообщил источник в экстренных службах столицы.

По его словам, из ТЦ «Метрополис» на севере столицы уже эвакуировали порядка 2 тысяч человек.

Уже больше недели продолжаются массовые анонимные звонки о «минировании» школ, торговых центров, административных зданий, театров по всей России.

Угроза взрывов ни разу не подтвердилась. По некоторым данным, большинство звонков поступает с территории Украины, сообщает «РИА Новости».