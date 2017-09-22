В Москве эвакуировали Курский вокзал

В Москве эвакуируют Курский вокзал после поступления анонимного звонка о «минировании».

Здание вокзала после сообщения о «бомбе» покинули 1,7 тысячи пассажиров и сотрудников.

Территория вокзала будет обследована кинологами со служебными собаками, сообщает «Интерфакс».

Уже две недели «телефонные террористы» сообщают о «минировании» школ, вокзалов, торговых центров и административных зданий по всей России. По некоторым данным, злоумышленники находятся на территории Украины.