В Москве эвакуировали Курский вокзал
В Москве эвакуируют Курский вокзал после поступления анонимного звонка о «минировании».
Здание вокзала после сообщения о «бомбе» покинули 1,7 тысячи пассажиров и сотрудников.
Территория вокзала будет обследована кинологами со служебными собаками, сообщает «Интерфакс».
Уже две недели «телефонные террористы» сообщают о «минировании» школ, вокзалов, торговых центров и административных зданий по всей России. По некоторым данным, злоумышленники находятся на территории Украины.
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