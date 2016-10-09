В Москве экстренно сядет самолет компании "Таймырские авиалинии"

Московский аэропорт Домодедово готовится принять воздушное судно компании "Таймырские авиалинии". Причиной аварийной посадки станет проблема со стойкой шасси.

Известно, что самолет следует из Ираклиона (Греция) в Москву. На данный момент судно летает, вырабатывая топливо.

– У самолета "Таймырских авиалиний" в ходе полета была выявлена неисправность одного из шасси. В связи с этим самолет произведет посадку в "Домодедово" в аварийном режиме, – рассказал источник в аэропорту. В Домодедово готовят пожарные отряды, спасателей и медиков. Для аварийной посадки в аэропорту готова пенная подушка. На борту судна находятся 220 человек, сообщает "Интерфакс".