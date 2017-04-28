В Москве за двое суток выпала половина месячной нормы осадков
В течение последних двух суток в Москве выпало 48% апрельской нормы осадков, которая составляет 44 мм.
По данным Гидрометцентра РФ, дожи в столице должны прекратиться к утру субботы, передает «Интерфакс». Выходные в столице, согласно прогнозам синоптиков, должны быть солнечными.
Нынешний апрель стал одним из самых дождливых за всю историю наблюдений в Москве. Количество выпавших осадков приблизилось к 80мм, что почти вдвое превышает месячную норму.
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