В Москве за двое суток выпала половина месячной нормы осадков

В течение последних двух суток в Москве выпало 48% апрельской нормы осадков, которая составляет 44 мм.

По данным Гидрометцентра РФ, дожи в столице должны прекратиться к утру субботы, передает «Интерфакс». Выходные в столице, согласно прогнозам синоптиков, должны быть солнечными.

Нынешний апрель стал одним из самых дождливых за всю историю наблюдений в Москве. Количество выпавших осадков приблизилось к 80мм, что почти вдвое превышает месячную норму.