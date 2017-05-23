В Москве дорожные рабочие откопали минометный снаряд

В ходе земляных работ на Славянской площади в Москве рабочие нашли заржавевший цилиндрический предмет.

Они сообщили о находке в полицию. Прибывшие на место инцидента специалисты опознали в ней минометный снаряд. Эксперты допустили, что он может быть в рабочем состоянии.

В связи с этим место находки было оцеплено. Снаряд будет вывезен на специальный полигон и утилизирован, сообщает Nation News.