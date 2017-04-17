В Москве детям предлагают подстричься под Гитлера

В столичной детской парикмахерской появилась необычная модельная стрижка – «гитлерюгенд».

Граждан возмутило название стрижки, также разгорелся спор о том, нарушают ли владельцы салона Уголовный кодекс, запрещающий демонстрировать нацистскую атрибутику и символику.

В самой парикмахерской на возмущения никак не отреагировали. Тем временем на сайте сети детских салонов «Воображуля» стрижка «гитлерюгенд» среди услуг не числится.

Некоторые пользователи обращают внимание на то, что стрижки «гитлерюгенд» давно вошли в меню парикмахерских, их характеризуют как «аккуратные и четкие», и общественного порицания это название никогда не вызывало, передает Lenta.ru.