В Москве четырехлетний ребенок упал с семнадцатого этажа
В Москве с семнадцатого этажа упал четырехлетний ребенок. Инцидент произошел на бульваре Дмитрия Донского.
Вблизи одного из жилых домов мать обнаружила своего ребенка с травмами, характерными при падении с высоты.
Сейчас полиция проводит проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает «Интерфакс».
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