В Москве четырехлетний ребенок упал с семнадцатого этажа

В Москве с семнадцатого этажа упал четырехлетний ребенок. Инцидент произошел на бульваре Дмитрия Донского.

Вблизи одного из жилых домов мать обнаружила своего ребенка с травмами, характерными при падении с высоты.

Сейчас полиция проводит проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает «Интерфакс».