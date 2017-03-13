В Москве будет создана крупнейшая Wi-Fi сеть
Власти российской столицы планируют объединить более шести сотен московских школ в рамках единой образовательной сети Wi-Fi, которая станет одной из крупнейших в мире.
До конца года намечается подключение 646 школ, а в будущем году — еще 1125 учебных заведений, - сообщает «ТАСС».
В планах московских властей — создать в общей сложности более 60 тысяч точек подключения к сети Wi-Fi в 1840 школах столицы. В среднем в каждой школе будет установлено 32 точки подключения Wi-Fi, к каждой из которых может подключиться более 20 мобильных устройств.
Следующая новость Птицы становятся эгоистами во время стрессовых ситуаций
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии