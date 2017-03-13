В Москве будет создана крупнейшая Wi-Fi сеть

Власти российской столицы планируют объединить более шести сотен московских школ в рамках единой образовательной сети Wi-Fi, которая станет одной из крупнейших в мире.

До конца года намечается подключение 646 школ, а в будущем году — еще 1125 учебных заведений, - сообщает «ТАСС».

В планах московских властей — создать в общей сложности более 60 тысяч точек подключения к сети Wi-Fi в 1840 школах столицы. В среднем в каждой школе будет установлено 32 точки подключения Wi-Fi, к каждой из которых может подключиться более 20 мобильных устройств.