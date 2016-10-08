В Москве у Большого театра создадут пересадочный транспортный узел

Московские власти намерены сделать хаб из остановки у Большого театра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора ГУП «Мосгортранс» Евгения Михайлова.

- По нашим оценкам, до 10 тыс. человек в день будут заходить и высаживаться на ней. Это будет и хаб для ночных маршрутов, - сказал Михайлов.

Он отметил, что каждый день маршрутами транспортной сети «Магистраль» будут пользоваться 150 - 200 тысяч человек.

Глава «Мосгортранса» отметил, что маршрутная сеть в центре города была потеряна 15 -20 лет назад, а в настоящее время она возвращается.