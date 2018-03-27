В Москве на беременную женщину упала глыба льда, повредившая ей голову, а также верхнюю часть грудной клетки и поясницу.

Пострадавшая была оперативно доставлена в больницу для оказания всей необходимой медицинской помощи. В настоящее время женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Судьба ее ребенка пока неизвестна.

Ранее в подмосковном Подольске глыба льда убила женщину, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».