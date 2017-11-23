В Москве из банковских ячеек похитили 60 млн рублей
В одном из банков Москвы из арендованных сейфовых ячеек похищено около 60 млн рублей.
Днем 22 ноября в столичную полицию пожаловались сразу три человека из-за кражи денежных сумм в банковских ячейках.
Общая сумма потери составила 60 млн рублей (первая жертва недосчиталась 13 млн, вторая – 23, третья – 22).
Все случаи произошли почти в одно время, что говорит о спланированной акции.
Сотрудники полиции ведут розыск подозреваемых, сообщает ТАСС.
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