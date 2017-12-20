В Москве автомобиль протащил по дороге ребенка

В Москве автомобиль сбил пятилетнего ребенка и протащил его по дороге почти 30 метров.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу Мурманский проезд, 8.

Ребенок переходил дорогу вместе с мамой, которая также пострадала в ДТП.

Мальчик госпитализирован в реанимацию, сообщает «Федерал пресс».