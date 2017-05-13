В Москве автомеханик угнал машину клиента
На севере Москвы поймали автомеханика, угнавшего машину клиента. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Потерпевший оставил автомобиль BMW на ремонт в одном из московских автосервисов. Затем мужчина стал получать по почте уведомления о нарушении ПДД, которые он не совершал. Вследствие этого владелец машины обратился в полицию.
Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня», прежде судимый 29-летний сотрудник автосервиса отремонтировал машину и поехал на ней кататься.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством». Задержанный в настоящее время отпущен под подписку о невыезде.
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